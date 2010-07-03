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Политика

10:06

Шведские журналисты назвали Россию "историческим врагом" Европы

политика за рубежом

Фото: depositphotos/peter77

Европейские страны должны совместно противостоять своему "историческому врагу" – России. Это стало особенно актуально на фоне политических успехов Москвы в Сирии. Такое мнение высказали шведские журналисты, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Хребет НАТО – США только что "дезертировал" из Сирии, принеся своих курдских союзников в жертву Турции. И в этой драме главным победителем стала Россия – исторический враг", – пишет газета Dagens Nyheter.

В материале указывается, что победа в Сирии сделала Россию сильнее, несмотря на европейские санкции. Кроме того, у Европы нет общей позиции в отношении Москвы. Франция, Греция, Германия и Венгрия намерены сотрудничать с Россией, что вызывает раздражение у других стран.

Журналисты призвали Евросоюз усилить расходы на оборону из-за непредсказуемых действий США, а также не ослаблять давление на Россию.

Ранее американский телеканал CNN посчитал, что успешная встреча лидеров Турции и России по Сирии показала, что США являются "самыми большими неудачниками" на международной арене.

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