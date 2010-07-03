Журналисты назвали унижением США успешную встречу Путина и Эрдогана по Сирии

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Успешная встреча лидеров Турции и России по Сирии показала, что США являются "самыми большими неудачниками" на международной арене. К такому мнению пришли журналисты американского телеканала CNN.

Подписанный Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом меморандум показывает, что США не будут участвовать в формировании будущего Сирии, поскольку главными геополитическими посредниками в регионе стали Россия и Турция. Эти две страны претворяют в жизнь план, который не предполагает "перекраивания международных границ и противодействует сепаратистским движениям".

"Крупнейший геополитический неудачник в этой сделке – Вашингтон. Быстрый вывод американских войск, которые оставили курдов один на один с угрозой, был подарком для Путина", – указывают журналисты.

Еще более унизительным для США стало то, что министр обороны России Сергей Шойгу "фактически заявил, что американцам пора покинуть Сирию", заключают в статье.

Ранее колонна российской военной полиции прибыла в сирийский город Кобани, который находится в районе сирийско-турецкой границы.

