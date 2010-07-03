Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

16:05

Журналисты назвали унижением США успешную встречу Путина и Эрдогана по Сирии

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Успешная встреча лидеров Турции и России по Сирии показала, что США являются "самыми большими неудачниками" на международной арене. К такому мнению пришли журналисты американского телеканала CNN.

Подписанный Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом меморандум показывает, что США не будут участвовать в формировании будущего Сирии, поскольку главными геополитическими посредниками в регионе стали Россия и Турция. Эти две страны претворяют в жизнь план, который не предполагает "перекраивания международных границ и противодействует сепаратистским движениям".

"Крупнейший геополитический неудачник в этой сделке – Вашингтон. Быстрый вывод американских войск, которые оставили курдов один на один с угрозой, был подарком для Путина", – указывают журналисты.

Еще более унизительным для США стало то, что министр обороны России Сергей Шойгу "фактически заявил, что американцам пора покинуть Сирию", заключают в статье.

Ранее колонна российской военной полиции прибыла в сирийский город Кобани, который находится в районе сирийско-турецкой границы.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика