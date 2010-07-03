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Политика

22 октября, 20:50

Путин рассказал о судьбоносных соглашениях России и Турции по Сирии

политика

Фото: kremlin.ru

Россия и Турция достигли "очень важных, если не судьбоносных" соглашений по Сирии. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин после более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Решения позволят разрешить достаточно острую ситуацию, которая сложилась сегодня на сирийско-турецкой границе", – сказал президент России, сообщает РИА Новости.

Москва и Анкара договорились, что в находящуюся за пределами турецкой операции зону с 23 октября войдет российская военная полиция и сирийская армия. В подписанном меморандуме говорится, что обе стороны будут бороться с терроризмом "во всех его формах".

Главы государств подтвердили свою приверженность территориальной целостности Сирии. Стороны также поддержали Аданское соглашение, в соответствии с которым были установлены принципы сотрудничества между Турцией и Сирией в обеспечении безопасности на совместной границе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Москва и Анкара постоянно контактируют по сирийской проблематике на разных уровнях. Лидеры государств и министры иностранных дел обсуждали эту тему по телефону, есть и каналы между военными, объяснил он.

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