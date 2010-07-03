Лавров объявил о прекращении военной операции Турции в Сирии

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Глава МИД РФ Сергей Лавров объявил, что российская военная полиция и сирийские войска будут совместно патрулировать район, прилегающий к зоне турецкой операции "Источник мира".

Подразделения вводятся, начиная с 12:00 23 октября. Такое заявление он сделал по итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Стороны приняли меморандум, предусматривающий остановку военной операции в Сирии и отвод курдских сил на 30 километров от сирийско-турецкой границы в течение 150 часов.

Министр добавил, что операция прекращается, а дальнейшее развитие событий зависит от того, насколько успешно удастся осуществить отвод курдских военизированных формирований.

Лавров подчеркнул, что разрешение курдского вопроса в Сирии невозможно без восстановления контроля Дамаска над границей с Турцией, передает RT.

Глава МИД РФ заключил, что меморандум закрепляет территориальную целостность и суверенитет Сирии, препятствует реализации "сепаратистских игр".

Курды согласились на прекращение огня



В свою очередь, Минобороны Турции заявило, вывод курдских войск завершен, и сейчас нет необходимости в еще одной военной операции в Сирии, сообщает Anadolu Agency.

В военном ведомстве вновь указали, что Анкара не допустит создания коридора у южных границ страны и продолжит решительную борьбу против терроризма.

22 октября Путин и Эрдоган провели шестичасовые переговоры в Москве. По словам главы РФ, лидеры достигли "очень важных, если не судьбоносных" соглашений по Сирии.

9 октября Эрдоган объявил о начале военной операции против курдских формирований на северо-востоке Сирии. Позже он отметил, что согласовал "Источник мира" с Россией.

Евросоюз раскритиковал атаку турецкой армии, а Трамп подписал указ о санкциях против Анкары. Госсекретарь США Майк Помпео заявил о готовности к военным действиям против Турции.