Лавров объявил о прекращении военной операции Турции в Сирии

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Фото: ТАСС/Метцель Михаил
Глава МИД РФ Сергей Лавров объявил, что российская военная полиция и сирийские войска будут совместно патрулировать район, прилегающий к зоне турецкой операции "Источник мира".
Подразделения вводятся, начиная с 12:00 23 октября. Такое заявление он сделал по итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Стороны приняли меморандум, предусматривающий остановку военной операции в Сирии и отвод курдских сил на 30 километров от сирийско-турецкой границы в течение 150 часов.
Министр добавил, что операция прекращается, а дальнейшее развитие событий зависит от того, насколько успешно удастся осуществить отвод курдских военизированных формирований.
Лавров подчеркнул, что разрешение курдского вопроса в Сирии невозможно без восстановления контроля Дамаска над границей с Турцией, передает RT.
Глава МИД РФ заключил, что меморандум закрепляет территориальную целостность и суверенитет Сирии, препятствует реализации "сепаратистских игр".
Курды согласились на прекращение огня
В свою очередь, Минобороны Турции заявило, вывод курдских войск завершен, и сейчас нет необходимости в еще одной военной операции в Сирии, сообщает Anadolu Agency.
В военном ведомстве вновь указали, что Анкара не допустит создания коридора у южных границ страны и продолжит решительную борьбу против терроризма.
22 октября Путин и Эрдоган провели шестичасовые переговоры в Москве. По словам главы РФ, лидеры достигли "очень важных, если не судьбоносных" соглашений по Сирии.
9 октября Эрдоган объявил о начале военной операции против курдских формирований на северо-востоке Сирии. Позже он отметил, что согласовал "Источник мира" с Россией.
Евросоюз раскритиковал атаку турецкой армии, а Трамп подписал указ о санкциях против Анкары. Госсекретарь США Майк Помпео заявил о готовности к военным действиям против Турции.
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