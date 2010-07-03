США разрушили свою авиабазу в Сирии

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Американские вооруженные силы уничтожили собственную авиабазу в сирийской провинции Эль-Хасака после вывода оттуда своих сил, сообщает агентство SANA.

По его сведениям, военные США разбомбили базу, где были обустроены взлетно-посадочная полоса для военно-транспортных самолетов и вертолетная площадка. База находилась в районе Телль-Байдар. Там идут бои между курдскими формированиями и протурецкими силами.

Штаты также собираются эвакуироваться с базы Life Stone, находящейся рядом с одной из плотин на реке Евфрат в провинции Хасеке.

19 октября стало известно, что Турция договорилась с США о создании зоны безопасности. Ее протяженность составит 444 километра, глубина – 32 километра.

В зону безопасности войдут провинции Эр-Ракка и Дейр-эз-Зор. Турецкий вооруженные силы будут контролировать ее.

9 октября Анкара начала военную операцию "Источник мира" против курдских формирований на северо-востоке Сирии. ЕС раскритиковал атаку турецкой армии, а Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции.