Эрдоган выдвинул условия курдским формированиям

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Президент Турции Тайип Эрдоган завил, что продолжит военную операцию в Сирии, если курдские формирования "Силы народной самообороны" не покинут территории, на которых Анкара намерена создать зону безопасности, сообщает ТАСС.

"Сегодня идет второй день (приостановки операции). Ночью во вторник этот процесс завершится. Если данные Турции обещания не будут выполнены, мы не станем ждать, как прежде", – заявил Эрдоган в ходе выступления в городе Кайсери.

Ранее стало известно, что Турция приостановит военную операцию в Сирии на 120 часов. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон и Анкара условились договориться о создании зоны безопасности на границе с Сирией.

Спустя сутки телеканал Al Mayadeen сообщил, что, несмотря на соглашение о временном прекращении огня, вооруженные силы Турции возобновили атаки на город Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии.