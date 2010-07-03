Макрон назвал "грубой ошибкой НАТО" ситуацию в Сирии

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Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что происходящее на северо-востоке Сирии в результате турецкой военной операции является тяжелой ошибкой западных стран и НАТО в регионе.

"Я считаю, что это сильно подорвало доверие к нам, чтобы найти партнеров на местах, которые боролись бы вместе с нами, считая, что они надежно защищены", – цитирует Макрона "Интерфакс".

Он отметил, что не раз говорил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что многие сирийские демократические силы не относятся к Курдской рабочей партии, против которой турецкая сторона проводит операцию.

Макрон подчеркнул важность переговоров, которые пройдут в ближайшие недели в Лондоне, с участием лидеров Великобритании, ФРГ и Франции. Он также напомнил, что Турция – член НАТО, и ее операция в Сирии возлагает на страну огромную ответственность.

Глава Франции назвал регион Ближнего Востока "стратегическим для соседства Европы", в котором необходимо выстроить "стратегическую автономию". "Мы не можем больше быть миноритарными партнерами других, даже если они наши союзники", – заявил он.

Макрон добавил, что позиция, которую занял Запад больше шести лет назад поставила его в зависимость от других. "И мне остается констатировать, что тот, кто сегодня в регионе выигрывает по праву наиболее сильного – это Турция, Россия и Иран", – сказал президент Франции.

Ранее Эрдоган заявил, что намерен обсудить с Владимиром Путиным интересы Москвы и Дамаска в вопросе создания зоны безопасности в Сирии. Он уточнил, что у Турции нет возражений относительно того, что эти районы будут контролироваться сирийским режимом.

9 октября Анкара начала военную операцию "Источник мира", направленную против курдских формирований на северо-востоке Сирии.