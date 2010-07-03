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Политика

20:57

Турция приостановит военную операцию в Сирии на 120 часов

политика

Фото: ТАСС/EPA/SEDAT SUNA

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Турция приостановит военную операцию в Сирии на 120 часов, сообщает ТАСС.

По словам Пенса, Вашингтон и Анкара условились договориться о создании зоны безопасности на границе с Сирией. Турецкие войска в течение этого времени не будут наступать, чтобы курдские "Отряды народной самообороны" (YPG) могли отступить за границы 30-километровой нейтральной зоны.

"Ввиду реализации режима прекращения огня США не будут применять никаких дальнейших санкций против Турции", – подчеркнул Пенс.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп в Twitter поблагодарил турецкого коллегу и отметил, что этим решением "будут спасены миллионы жизней".

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не планирует встречаться с Пенсом. По его словам, с вице-президентом будет встречаться его турецкий коллега – вице-президент Турции Фуат Октай.

9 октября Анкара начала военную операцию "Источник мира", направленную против курдских формирований на северо-востоке Сирии. Эрдоган заверил, что согласовал свои действия с Москвой.

ЕС раскритиковал атаку турецкой армии, а Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции.

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