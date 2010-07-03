Эрдоган пригрозил ЕС открыть границы для сирийских беженцев

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган осудил Евросоюз за критику операции "Источник мира" в Сирии, передает ТАСС. Он пригрозил открыть границы для сирийских беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением.

"Эй, Европейский союз, возьми себя в руки!" – заявил он, добавив, что если Турция откроет пограничные переходы, то в Европу приедут 3,6 миллиона беженцев.

С подобным заявлением Эрдоган выступил 5 сентября. Тогда он призвал ЕС поддержать намерения Турции по созданию зоны безопасности в Сирии.

Ранее турецкие Вооруженные силы заявили, что захватили обозначенные цели в ходе операции "Источник мира" в Сирии.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии. Она получила название "Источник мира" и стартовала с ударов турецких ВВС. По словам Эрдогана, данные действия направлены против запрещенной в России группировки "Исламское государство", террористических организаций "Рабочая партия Курдистана" и "Силы народной самообороны".

В телефонной беседе Владимир Путин призвал Эрдогана тщательно взвесить последствия военной операции в Сирии, чтобы она не навредила общим усилиям по урегулированию кризиса. Ситуацию на севере Сирии обсудит Совет Безопасности ООН.