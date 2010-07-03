Анкара заявила о захвате обозначенных целей в Сирии

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Вооруженные силы Турции захватили обозначенные цели в ходе операции "Источник мира" в Сирии, сообщает ТАСС.

Как заявили в Минобороны страны, новая операция успешно продолжалась в течение ночи и проводилась как с воздуха, так и на суше.

Какие конкретно населенные пункты удалось взять под контроль, в военном ведомстве не уточнили. При этом турецкие СМИ сообщают, что речь идет о нескольких деревнях в окрестностях сирийского Рас-эль-Айна.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии. Она получила название "Источник мира" и стартовала с ударов турецких ВВС. По словам Эрдогана, эта операция направлена против запрещенной в России группировки "Исламское государство", террористических организаций "Рабочая партия Курдистана" и "Силы народной самообороны".

В телефонной беседе Владимир Путин призвал Эрдогана тщательно взвесить последствия военной операции в Сирии, чтобы она не навредила общим усилиям по урегулированию кризиса. Ситуацию на севере Сирии обсудит Совет Безопасности ООН.