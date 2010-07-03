Фото: depositphotos/actionsports

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за военной операции в Сирии. Как заявил госсекретарь Майк Помпео, указ призван оказать давление на Анкару, чтобы вынудить ее прекратить атаки на северо-восток Сирийской Арабской Республики.

Таким образом, Минфин и Госдеп получили полномочия для рестрикций в отношении организаций или лиц, участвующих в военных действиях. Отмечается, что операция Анкары создает опасность для гражданских лиц или ведет к подрыву мира, безопасности и стабильности в регионе.

Как уточняет Минфин США, санкции введены против министерств обороны и энергетики Турции, а также против глав ведомств Хулуси Акара и Фатиха Донмеза. Кроме того, в черный список попал зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу, передает "Вечерняя Москва".

Актуальные новости мира за 11 октября



9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции против курдских формирований на северо-востоке Сирии. Министр обороны США Марк Эспер заявил, что США не отказываются от своих курдских союзников, но дал понять, что Вашингтон не будет вмешиваться в борьбу.

Курды – этническая группа на Ближнем Востоке, живущая в восточной части Турции, западном Иране, северном Ираке и северной Сирии. Их численность колеблется от 20 до 40 миллионов человек во всем мире. При этом этнический Курдистан не имеет своего государства, за создание которого ведется борьба.