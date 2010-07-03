Эрдоган обсудит с Путиным создание зоны безопасности в Сирии

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с Владимиром Путиным интересы Москвы и Дамаска в вопросе создания зоны безопасности в Сирии, сообщает ТАСС.

"Во вторник мы встретимся с Путиным в Сочи. Наша цель – найти приемлемое решение. Мы хотим, чтобы районы присутствия (сирийского) режима были полностью очищены от боевиков Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны", – заявил турецкий лидер на пресс-конференции.

Он уточнил, что у Турции нет возражений относительно того, что эти районы будут контролироваться сирийским режимом.

Ранее стало известно, что Турция приостановит военную операцию в Сирии на 120 часов. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон и Анкара условились договориться о создании зоны безопасности на границе с Сирией.

Однако сегодня телеканал Al Mayadeen сообщил, что, несмотря на соглашение о временном прекращении огня, достигнутое с США, вооруженные силы Турции возобновили атаки на город Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии.

9 октября Анкара начала военную операцию "Источник мира", направленную против курдских формирований на северо-востоке Сирии. Эрдоган заверил, что согласовал свои действия с Москвой.