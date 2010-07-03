ЕС введет санкции против Турции

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Совет ЕС принял решение установить санкционный режим против Анкары. Причиной послужили буровые работы Турции в исключительной экономической зоне Кипра. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на итоговое заявление, прозвучавшее в конце первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

"Европейский совет одобряет заключения Совета от 14 октября 2019 года в связи с незаконной буровой деятельностью Турции в исключительной экономической зоне Кипра и подтверждает свою солидарность с Кипром", – отмечается в заявлении.

Ранее появилась информация о том, что Турция приостановит военную операцию в Сирии на 120 часов. Известно, что Вашингтон и Анкара договорились о создании зоны безопасности на границе с Сирией. Турецкие войска на время прекратили свое наступление.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле ждут разъяснений по новым договоренностям.

9 октября Анкара начала военную операцию "Источник мира", направленную против курдских формирований на северо-востоке Сирии. Эрдоган заверил, что согласовал свои действия с Москвой.