В Кремле прокомментировали решение Турции остановить операцию в Сирии

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Россия надеется получить от Турции информацию по договоренностям между Вашингтоном и Анкарой о приостановке наступления в Сирии. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"От Турции рассчитываем получить информацию", – заявил Песков.

Ранее вице-президент США Майк Пенс сообщил, что Турция прервала военную операцию в Сирии на 120 часов. Известно, что Вашингтон и Анкара договорились о создании зоны безопасности на границе с Сирией. Турецкие войска на время прекращают наступление.

В связи с этим президент США Дональд Трамп в Twitter поблагодарил турецкого коллегу и отметил, что этим решением "будут спасены миллионы жизней".

9 октября Анкара начала военную операцию "Источник мира", направленную против курдских формирований на северо-востоке Сирии. Эрдоган заверил, что согласовал свои действия с Москвой.