СМИ сообщили о возобновлении Турцией операции в Сирии

Фото: ТАСС/AP/ Lefteris Pitarakis

Телеканал Al Mayadeen сообщает, что вооруженные силы Турции возобновили атаки на город Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии, несмотря на соглашение о временном прекращении огня, достигнутое с США. Издание цитирует ТАСС.

Сирийское агентство SANA пишет, что турецкие военные нанесли артиллерийские удары по нескольким деревням. По сообщениям телеканала Al Arabiya, боевики воюющих на стороне Анкары формирований сирийской оппозиции атаковали гуманитарный конвой, который направлялся в Рас-эль-Айн.

Анкара пока не комментирует эту информацию.

Ранее появилась информация о том, что Турция приостановит военную операцию в Сирии на 120 часов. Известно, что Вашингтон и Анкара договорились о создании зоны безопасности на границе с Сирией. Турецкие войска на время прекратили свое наступление.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле ждут разъяснений по новым договоренностям.

9 октября Анкара начала военную операцию "Источник мира", направленную против курдских формирований на северо-востоке Сирии. Эрдоган заверил, что согласовал свои действия с Москвой.