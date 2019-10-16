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Политика

14:21

Песков прокомментировал письмо Трампа Эрдогану

политика за рубежом

Фото: ТАСС/EPA/POOL/KEVIN DIETSCH

Письмо, направленное главой Белого дома Дональдом Трампом президенту Турции Тайипу Эрдогану в преддверии военной операции в Сирии, написано странным языком. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Такой язык нечасто встретишь в переписке государственных лидеров. Весьма необычное письмо", – цитирует Пескова РИА Новости.

Содержание письма ранее обнародовал телеканал CNN. Корреспондент на видео подчеркнул, что пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам подтвердила подлинность документа.

В нем Трамп попросил Эрдогана не подводить мир своими действиями в Сирии.

"Не будь упертым парнем. Не валяй дурака", – говорится в письме.

15 октября стало известно, что глава Белого дома подписал указ о санкциях против Турции из-за военной операции в Сирии. Как заявил госсекретарь Майк Помпео, указ призван оказать давление на Анкару, чтобы вынудить ее прекратить атаки на северо-восток Сирийской Арабской Республики.

Таким образом, Минфин и Госдеп получили полномочия для рестрикций в отношении организаций или лиц, участвующих в военных действиях.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции против курдских формирований на северо-востоке Сирии. Министр обороны США Марк Эспер заявил, что США не отказываются от своих курдских союзников, но дал понять, что Вашингтон не будет вмешиваться в борьбу.

Курды – этническая группа на Ближнем Востоке, живущая в восточной части Турции, западном Иране, северном Ираке и северной Сирии. Их численность колеблется от 20 до 40 миллионов человек во всем мире. При этом этнический Курдистан не имеет своего государства, за создание которого ведется борьба.

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