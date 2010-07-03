Турция и США договорились о создании зоны безопасности в Сирии

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Протяженность зоны безопасности создаваемой Турцией на границе с Сирией составит 444 километра, глубина – 32 километра, сообщает РИА Новости со ссылкой на советник президента Турции Ясина Актая.

Как заявил политик, Турция договорилась с США о создании зоны безопасности, и отсутствие письменной договоренности не означает несогласие по этому поводу.

В зону безопасности войдут провинции Эр-Ракка и Дейр-эз-Зор. Вооруженные силы Турции будут осуществлять контроль над зоной безопасности, подчеркнул Акай.

По его словам сотрудничество Анкары с Вашингтоном в зоне безопасности будет идти в рамках отношений двух стран как членов НАТО. После своего ухода США оставят за Турцией контроль за безопасностью в этой зоне.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган завил, что продолжит военную операцию в Сирии, если курдские формирования не покинут территории, на которых Анкара намерена создать зону безопасности.

9 октября Анкара начала военную операцию "Источник мира", направленную против курдских формирований на северо-востоке Сирии. ЕС раскритиковал атаку турецкой армии, а Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции.