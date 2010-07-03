Российская военная колонна прибыла в район сирийско-турецкой границы

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Колонна российской военной полиции прибыла в сирийский город Кобани, который находится в районе сирийско-турецкой границы. Об этом сообщает министерство обороны России.

Накануне Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели шестичасовые переговоры, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем говорилось о том, что в находящуюся за пределами турецкой операции зону с 23 октября войдет российская военная полиция и сирийская армия.

Военные из России и Сирии будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. После этого начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что турецкая военная операция прекращается, а дальнейшее развитие событий зависит от того, насколько успешно удастся осуществить отвод курдских военизированных формирований.

