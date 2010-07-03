В НАТО не поверили предложенному РФ мораторию на размещение РСМД

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не рассматривает предложение Москвы ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в Европе. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Это предложение не внушает доверия", – заявил Столтенберг на пресс-конференции 23 октября.

Генсек Североатлантического альянса добавил, что Россия уже начала развертывание новой системы ракет с ядерными боеголовками в нарушение ДРСМД. Поэтому НАТО не примет предложенный мораторий и продолжит реагировать на ракетную угрозу, исходящую от России.

Столтенберг получил письмо из Кремля с предложением ввести мораторий на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности. Тогда генсек также выразил недоверие к российской инициативе, так как Москва уже развернула ракету SSC-8.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) перестал действовать 2 августа, после одностороннего выхода США из соглашения. Тогда Вашингтон обвинил российскую сторону в нарушении договора в течение долгого срока.