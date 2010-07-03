Путин ответил на вопрос о новой холодной войне

Фото: http://kremlin.ru

Владимир Путин выразил надежду, что второй холодной войны не будет. Об этом он заявил в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia.

"Не хотелось бы. Во всяком случае, Россию это затронет в наименьшей степени, потому что, как я уже сказал, перспективные виды вооружений, абсолютно эксклюзивные, которых пока нет ни у кого в мире, у нас есть", – заявил глава государства.

Путин отметил разницу в расходах на оборону в странах, отметив, что Россия сейчас находится на седьмой строчке по этому показателю. Он добавил, что лидирующую строчку занимает США, они тратят на эти цели свыше 700 миллиардов долларов. При этом у России оборонные расходы колеблются в районе 48 миллиардов долларов.

Глава государства отметил, что даже при таких позициях у России существует такое оружие, которого "нет ни у кого в мире", уточнив, что это благодаря целенаправленной работе на важных направлениях.

"Надо отдать должное нашим специалистам за умение определить эти направления и сконцентрировать ресурсы", – добавил Путин.

Ранее Владимир Путин заявил о разработке ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в ответ на действия США. Он добавил, что неопределенная позиция вокруг перспектив продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений подталкивает разворачивающуюся в мире гонку вооружений.

