Путин ответил на вопрос о новой холодной войне

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Владимир Путин выразил надежду, что второй холодной войны не будет. Об этом он заявил в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia.
"Не хотелось бы. Во всяком случае, Россию это затронет в наименьшей степени, потому что, как я уже сказал, перспективные виды вооружений, абсолютно эксклюзивные, которых пока нет ни у кого в мире, у нас есть", – заявил глава государства.
Путин отметил разницу в расходах на оборону в странах, отметив, что Россия сейчас находится на седьмой строчке по этому показателю. Он добавил, что лидирующую строчку занимает США, они тратят на эти цели свыше 700 миллиардов долларов. При этом у России оборонные расходы колеблются в районе 48 миллиардов долларов.
Глава государства отметил, что даже при таких позициях у России существует такое оружие, которого "нет ни у кого в мире", уточнив, что это благодаря целенаправленной работе на важных направлениях.
"Надо отдать должное нашим специалистам за умение определить эти направления и сконцентрировать ресурсы", – добавил Путин.
Ранее Владимир Путин заявил о разработке ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в ответ на действия США. Он добавил, что неопределенная позиция вокруг перспектив продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений подталкивает разворачивающуюся в мире гонку вооружений.
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