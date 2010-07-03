Путин заявил о разработке РСМД в ответ на действия США

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Владимир Путин заявил о разработке ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в ответ на действия США. Об этом сообщает "Интерфакс".

Глава государства ранее уже оповестил лидеров стран о том, что Москва не собирается размещать РСМД, если они у РФ появятся. Однако, отметил Путин, теперь Россия "конечно, будет над этим работать", поскольку они появились у США.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что Россия все еще готова к диалогу с США по ракетам средней и меньшей дальности, несмотря на выход Штатов из договора. Пока американские ракеты не появятся в Европе, в Азии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Москва не будет размещать там свои системы, пояснил глава Минобороны.

Договор о ликвидации ракет средней (1000–5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности был заключен между СССР и США в 1987 году. Страны договорились уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с этим диапазоном действия. Также они условились не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.

В октябре 2018 года Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ДРСМД. 3 июля Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД. 2 августа договор прекратил действие.

