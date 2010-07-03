В Госдуме отметили важность предложения России по мораторию на РСМД

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Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин отреагировал на предложение российского государства ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

"Мы понимаем, что Владимир Путин делает все возможное как ответственный политик, руководитель государства, чтобы еще раз обратить внимание на необходимость обеспечения глобальной безопасности, стабильности в мире. Он призывает всех к неразмещению РСМД на своих территориях, к ответственности перед народами своих государств", – цитирует RT слова депутата.

Он считает, что открещивание от введения моратория странами Европы может привести к срыву масштабной безопасности. По его словам, все усилия в первую очередь необходимо направлять на социальные, экономические и политические аспекты, а не на военные.

Как сообщает ряд СМИ, Владимир Путин 19 сентября направил ряду стран, включая государства НАТО, предложение ввести мораторий на ракеты средней и меньшей дальности в Европе и других регионах. Президент РФ напомнил о решении Москвы не размещать РМСД, "пока от этого будут воздерживаться американцы". 25 сентября в немецком кабмине подтвердили, что получили послание Путина.

В свою очередь, в НАТО выразили недоверие предложению России ввести мораторий на размещение ракет малой и средней дальности.

Представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску посоветовала России "вести себя как ответственный международный субъект" и напомнила, что, согласно выводам союзников по альянсу, российская крылатая ракета SSC-8 "нарушает договор о РСМД".

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ призвал страны НАТО сперва объяснить свой последовательный отказ от приглашений Москвы к диалогу по РСМД, а уже потом называть предложение Москвы о моратории незаслуживающим доверие.

