В Госдуме отметили важность предложения России по мораторию на РСМД

26 сентября, 20:25
26 сентября, 20:25
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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин отреагировал на предложение российского государства ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
"Мы понимаем, что Владимир Путин делает все возможное как ответственный политик, руководитель государства, чтобы еще раз обратить внимание на необходимость обеспечения глобальной безопасности, стабильности в мире. Он призывает всех к неразмещению РСМД на своих территориях, к ответственности перед народами своих государств", – цитирует RT слова депутата.
Он считает, что открещивание от введения моратория странами Европы может привести к срыву масштабной безопасности. По его словам, все усилия в первую очередь необходимо направлять на социальные, экономические и политические аспекты, а не на военные.
Как сообщает ряд СМИ, Владимир Путин 19 сентября направил ряду стран, включая государства НАТО, предложение ввести мораторий на ракеты средней и меньшей дальности в Европе и других регионах. Президент РФ напомнил о решении Москвы не размещать РМСД, "пока от этого будут воздерживаться американцы". 25 сентября в немецком кабмине подтвердили, что получили послание Путина.
В свою очередь, в НАТО выразили недоверие предложению России ввести мораторий на размещение ракет малой и средней дальности.
Представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску посоветовала России "вести себя как ответственный международный субъект" и напомнила, что, согласно выводам союзников по альянсу, российская крылатая ракета SSC-8 "нарушает договор о РСМД".
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ призвал страны НАТО сперва объяснить свой последовательный отказ от приглашений Москвы к диалогу по РСМД, а уже потом называть предложение Москвы о моратории незаслуживающим доверие.
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