До конца года Пентагон испытает ряд запрещенных ракет

10:57
10:57
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Фото: TASS/ZUMA/ZEUS
США собираются до конца 2019 года провести испытание баллистической ракеты наземного базирования средней дальности, ранее запрещенной российско-американским договором о РСМД, сообщает ТАСС.
Такие планы подтвердил первый заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерного и ракетного сдерживания Роберт Суфер. О какой именно ракете идет речь, он не уточнил.
Исполняющий обязанности министра армии (сухопутных войск) США Райан Маккарти, в свою очередь, заявил, что к началу 2020-х годов США рассчитывают развернуть новые высокоточные ракеты (Precision Strike Missile, PrSM), а также гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой, которые ранее были запрещены ДРСМД.
По его словам, все это находится в процессе разработки.
О выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности президент США Дональд Трамп объявил в октябре 2018 года. Аргументировал свое решение глава Белого дома тем, что Москва якобы не соблюдает свою часть обязательств. 3 июля Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД, документ перестал действовать 2 августа.
18 августа Пентагон провел летные испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая ранее была запрещена ДРСМД. По заявлению американских военных, ракета вышла из наземной мобильной пусковой установки и поразила цель, преодолев в полете более 500 километров.
После этого Путин поручил изучить возможную угрозу в связи с американскими испытаниями и подготовить симметричный ответ.
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