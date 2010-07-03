Германия получила послание Путина о моратории на РСМД в Европе

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В немецком кабмине заявили, что получили предложение Владимира Путина ввести мораторий на размещение ракет малой и средней дальности в Европе.

"Могу подтвердить вам, что правительство ФРГ получило послание российского президента", – уточнили РИА Новости в пресс-службе немецкого кабмина. "По нашей информации, аналогичное послание получили и другие союзники и партнеры", – добавил собеседник агентства.

По данным газеты "Коммерсант", 19 сентября Владимир Путин направил ряду стран, включая НАТО, послание с предложением ввести мораторий на ракеты средней и меньшей дальности в Европе и других регионах. Российский лидер напомнил о решении Москвы не размещать такие ракеты, "пока от этого будут воздерживаться американцы".

В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ДРСМД. Глава Белого дома объяснил это тем, что Москва якобы не соблюдает обязательства по договору. Доказательств, что Россия нарушила договор, США не предоставили. Позже госсекретарь США Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" условий соглашения. В частности, США настаивали, чтобы Россия отказалась от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой, как утверждали в Вашингтоне, нарушает условия ДРСМД. 3 июля Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД, а 2 августа договор перестал действовать.