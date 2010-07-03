Стало известно о послании Путина странам НАТО

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Алексей Никольский

Президент Владимир Путин 19 сентября направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Как пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, Москва ранее уже предлагала подобные договоренности государствам НАТО. Однако тогда они не проявили заинтересованность в этом, о чем, в частности, российский лидер упомянул в послании.

Также он указал, что "Россия уже объявила о своем решении не размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе или других регионах, пока от этого будут воздерживаться американцы".

"Призываем вас поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Россия", – говорится в тексте сообщения.

Министр обороны США Марк Эспер ранее призвал включить в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) "все новое оружие РФ".

По его словам, сейчас Россия "имеет крылатые ракеты, подпадавшие под ДРСМД, с ядерной боеголовкой, направленные в сторону Европы".

СНВ-3 был подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Срок соглашения заканчивается в 2021 году.

Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) официально прекращено со 2 августа 2019 года по инициативе США.