Медведев прокомментировал план США по прорыву ПВО Калининграда

17:54
17:54
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Фото: ТАСС/POOL/Дмитрий Астахов
Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал глупостью слова главнокомандующего американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригяна, который заявил, что у США есть план для прорыва ПВО Калининградской области. Медведев посоветовал партнерам в Вашингтоне обратить внимание на состояние собственных систем ПРО, которые не смогли защитить нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
"С одной стороны, не все глупые высказывания американских генералов нужно комментировать. Но когда подобное происходит, хочется сказать нашим коллегам: "Они бы лучше занимались своим основным делом и лучше смотрели на то, что происходит, например, с их противоракетной обороной и теми средствами ПРО, которые создаются США", – приводит слова Медведева ТАСС.
Он подчеркнул, что подобные идеи не имеют шансов на реализацию.
Ранее представитель министерства обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики продемонстрировал в прямом эфире арабских телеканалов обломки четырех крылатых ракет, которые атаковали одно из двух нефтяных месторождений на востоке страны.
В ходе атак пострадал крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод. Саудовская Аравия и США считают, что за нападениями стоит Иран, официально ответственность на себя взяли йеменские повстанцы. Иранский МИД назвал заявления американцев "попытками надавить на страну".
После инцидента добыча нефти сократилась вдвое, цены на сырье взлетели. Владимир Путин предложил Саудовской Аравии купить российские ЗРК С-400 или С-300, чтобы "надежно защитить любые объекты инфраструктуры". МИД РФ, в свою очередь, осудил "разрушение социально-экономической инфраструктуры.
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