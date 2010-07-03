МИД РФ прокомментировал атаку дронов на саудовские НПЗ

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Россия осудила атаки по нефтяным объектам в Саудовской Аравии и выразила обеспокоенность. В то же время в МИД РФ призвали не спешить с выводами о том, кто стоит за ударами.

"Решительно осуждаем удары по невоенным целям, разрушение социально-экономической инфраструктуры, любые действия, способные разбалансировать спрос и предложение на энергоносители, спровоцировать новую волну нестабильности на мировом углеводородном рынке..." – говорится в сообщении дипведомства.

В министерстве считают неправильным использовать инцидент для "нагнетания страстей вокруг Ирана в русле известной линии США". Ответные силовые меры, которые якобы обсуждаются в Вашингтоне, тоже назвали недопустимыми.

14 сентября на территории предприятия Saudi Aramco вспыхнул пожар. Произошел взрыв, были слышны выстрелы.

Позже стало известно, что Saudi Aramco атаковали десять дронов. Ответственность за это взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов "Ансар Алла".

Однако госсекретарь США Майк Помпео заявил, что завод атаковали беспилотники Ирана. Сенатор Линдси Грэм предложил Вашингтону ударить по нефтяным объектам Тегерана.

Саудовская Аравия после атаки сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона. Мировые цены на нефть на открытии торгов на бирже ICE в Лондоне показали резкий рост нефтеперерабатывающих заводов в стране. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в ноябре выросла на 13,86%, до 69,91 доллара за баррель.