В Кремле оценили ситуацию с атаками на Saudi Aramco

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Атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии повлечет негативные последствия для мировых энергетических рынков, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он выразил надежду на то, что саудовская сторона в ближайшее время сможет справиться с тем ущербом, который был нанесен в результате атаки на Saudi Aramco.

"Мы уже говорили, что это очень и очень неприятная история, естественно, с негативными последствиями для мировых рынков энергетики", – цитирует представителя Кремля "Интерфакс".

В то же время он не стал отвечать на вопрос, планирует ли Россия после этого инцидента наращивать объемы добычи нефти.

14 сентября на территории предприятия Saudi Aramco вспыхнул пожар. Отмечалось, на территории завода произошел взрыв, а также были слышны выстрелы.

Позже стало известно, что Saudi Aramco атаковали десять дронов. Ответственность за атаку взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов "Ансар Алла". Однако госсекретарь США Майк Помпео заявил, что завод атаковали беспилотники Ирана. Сенатор Линдси Грэм предложил Вашингтону ударить по нефтяным объектам Тегерана.

Глава Минэнерго Александр Новак считает, что атаки на такие объекты нарушают вопросы энергобезопасности в целом. Он заявил, что необходимо усилить безопасность на объектах нефтедобычи после случившегося.

Министр планирует обсудить произошедшее с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдель Азиз бен Салман Аль Саудом.

Мировые цены на нефть на открытии торгов на бирже ICE в Лондоне показали резкий рост на фоне атаки дронов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Саудовской Аравии. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в ноябре выросла на 13,86%, до 69,91 доллара за баррель.