Новак увидел угрозу энергобезопасности после атак на Saudi Aramco

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России нужно усилить безопасность на объектах нефтедобычи после атаки дронов на саудовскую нефтяную компанию Saudi Aramco, заявил журналистам глава Минэнерго Александр Новак.

По его мнению, атаки на такие объекты нарушают вопросы энергобезопасности в целом. Он подчеркнул, что закон о безопасности объектов топливно-энергетического комплекса сейчас полностью выполняется, но при этом необходимо учитывать текущую обстановку.

"Такие ситуации, как атака на объекты Саудовской Аравии, требуют еще раз провести оценку текущей ситуации", – цитирует министра ТАСС.

Он добавил, что планирует обсудить произошедшее с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдель Азиз бен Салман Аль Саудом.

14 сентября на территории предприятия Saudi Aramco вспыхнул пожар. Отмечалось, на территории завода произошел взрыв, а также были слышны выстрелы.

Позже стало известно, что Saudi Aramco атаковали десять дронов. Ответственность за атаку взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов "Ансар Алла".

Однако госсекретарь США Майк Помпео заявил, что завод атаковали беспилотники Ирана. Сенатор Линдси Грэм предложил Вашингтону ударить по нефтяным объектам Тегерана.

Мировые цены на нефть на открытии торгов на бирже ICE в Лондоне показали резкий рост на фоне атаки дронов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Саудовской Аравии. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в ноябре выросла на 13,86%, до 69,91 доллара за баррель.

Саудовская Аравия вдвое сократила добычу нефти. Атака на объекты компании Saudi Aramco привела к прекращению поставок в объеме 5,7 миллиона баррелей.