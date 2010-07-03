Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов

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Фото: EPA/TASS/Ali Haider
Саудовская Аравия вдвое сократила добычу нефти после атаки дронов на объекты компании Saudi Aramco. Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман.
Взрывы привели к прекращению поставок сырой нефти в объеме 5,7 миллиона баррелей. Часть потерь будет компенсирована из резервных хранилищ, передает агентство SPA.
Кроме того, министр указал, что "теракт" привел к прекращению производства попутного газа, что наполовину сократит производство сжиженного природного газа.
Нападение на нефтяную инфраструктуру стало крупнейшей в истории страны. Ожидается, что ЧП на месторождении в Абкаике приведет к нестабильности на мировых рынках.
Между тем, власти США заявили о готовности задействовать имеющиеся у них стратегические нефтяные резервы, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке, передает Reuters.
14 сентября на территории предприятия Saudi Aramco вспыхнул пожар. Отмечалось, на территории завода произошел взрыв, а также были слышны выстрелы.
Позже стало известно, что Saudi Aramco атаковали десять дронов. Ответственность за атаку взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов "Ансар Алла".
Однако госсекретарь США Майк Помпео заявил, что завод атаковали беспилотники Ирана. Сенатор Линдси Грэм в Twitter предложил Вашингтону ударить по нефтяным объектам Тегерана.
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