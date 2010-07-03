Помпео обвинил Иран в атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии

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Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что иранские власти стоят за атакой на предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco на востоке страны.

"Тегеран стоит за почти 100 нападений на Саудовскую Аравию в то время, как (президент Ирана Хасан) Роухани и (глава МИД этой страны Джавад) Зариф делают вид, что занимаются дипломатией, – написал политик в Twitter.

По словам Помпео, несмотря на все призывы к деэскалации, Иран начал "беспрецедентную атаку на мирового поставщика энергии".

Ранее экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад обвинил США в попытках не допустить прогресс народов. Таким образом он прокомментировал позицию США в отношении иранской ядерной программы.