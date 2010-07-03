Экс-президент Ирана обвинил США в попытках не допустить прогресс народов

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Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, комментируя позицию США в отношении иранской ядерной программы, заявил, что Штаты выступают против прогресса народов.

"Послушайте, атомная энергетика нужна всем – это движущая сила научного прогресса. Кроме того, использование атомной энергии идет на благо не только отдельных стран, но и глобальной экосистемы", – цитирует слова Ахмадинежада RT.

Экс-глава государства отметил, что ископаемые виды топлива нанесли вред атмосфере, способствовали загрязнению окружающей среды, и в обозримом будущем просто иссякнут.

"Энергия атома – это энергия чистая: она широко применяется в промышленности, сельском хозяйстве и медицине. Она нужна всем. Но почему великие державы ограничивают доступ к атомной энергии для других стран?" – отметил Ахмадинежада.

Он раскритиковал позицию США, которые обеспокоены тем, что Иран применит атомную энергию для создания бомб, напомнив, что у Штатов 550 таких бомб, и эта страна является единственной, которая когда-либо их применяла. Он также уточнил, что в регионе ядерным оружием обладают Израиль, Пакистан и Индия.

Ахмадинежад заявил, что США выступают против развития Ирана, потому что хотят, чтобы он был слабым, отсталым, и зависел от Штатов. Он отметил, что если страна не является ни ядерной, ни космической державой, то путь к прогрессу для нее закрыт.

"Так что на самом деле США выступают против прогресса народов", – резюмировал экс-президент.

Ранее Дональд Трамп заявил, что власти Ирана "играют с огнем" после того, как стало известно, что в распоряжении Тегерана есть более 300 килограммов низкообогащенного урана.