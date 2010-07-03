Экс-президент Ирана обвинил США в попытках не допустить прогресс народов

21:29
21:29
Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/Алексей Никольский
Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, комментируя позицию США в отношении иранской ядерной программы, заявил, что Штаты выступают против прогресса народов.
"Послушайте, атомная энергетика нужна всем – это движущая сила научного прогресса. Кроме того, использование атомной энергии идет на благо не только отдельных стран, но и глобальной экосистемы", – цитирует слова Ахмадинежада RT.
Экс-глава государства отметил, что ископаемые виды топлива нанесли вред атмосфере, способствовали загрязнению окружающей среды, и в обозримом будущем просто иссякнут.
"Энергия атома – это энергия чистая: она широко применяется в промышленности, сельском хозяйстве и медицине. Она нужна всем. Но почему великие державы ограничивают доступ к атомной энергии для других стран?" – отметил Ахмадинежада.
Он раскритиковал позицию США, которые обеспокоены тем, что Иран применит атомную энергию для создания бомб, напомнив, что у Штатов 550 таких бомб, и эта страна является единственной, которая когда-либо их применяла. Он также уточнил, что в регионе ядерным оружием обладают Израиль, Пакистан и Индия.
Ахмадинежад заявил, что США выступают против развития Ирана, потому что хотят, чтобы он был слабым, отсталым, и зависел от Штатов. Он отметил, что если страна не является ни ядерной, ни космической державой, то путь к прогрессу для нее закрыт.
"Так что на самом деле США выступают против прогресса народов", – резюмировал экс-президент.
Ранее Дональд Трамп заявил, что власти Ирана "играют с огнем" после того, как стало известно, что в распоряжении Тегерана есть более 300 килограммов низкообогащенного урана.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: