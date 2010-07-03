Иран объявил о планах повысить норму обогащения урана

Власти Ирана планируют с 7 июля перейти ко второму этапу сокращения обязательств по ядерной программе и приступают к обогащению урана выше уровня 3,67%. Об этом заявил заместитель главы МИД страны и главный переговорщик по СВПД Аббас Арагчи, передает IRIB.
Он отметил, что сокращение обязательств по ядерной сделке будет происходить каждые 60 дней, если ее участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей. Арагчи уточнил, что "двери для дипломатии по-прежнему открыты, однако необходимы новые инициативы" для разрешения сложившейся ситуации.
"Мы направим послание Евросоюзу, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке", – сказал он.
Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалунди, в свою очередь, подчеркнул, что реализовывать эти меры начнут в ближайшее время.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что власти Ирана "играют с огнем" после того, как стало известно, что в распоряжении Тегерана есть более 300 килограммов низкообогащенного урана.
Кроме того, американский лидер пригрозил Тегерану уничтожением в случае атаки против США. Его слова стали ответом на заявление иранского президента Хасана Роухани о том, что американскую администрацию "охватила умственная неполноценность" и она не знает, что делает.
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