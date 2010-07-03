В США предложили проверять биографии студентов из РФ, Китая и Ирана

Американский сенатор Джош Хоули предлагает проверять биографические данные студентов из России, Китая и Ирана, которые намерены присоединиться к исследованиям в университетах США. Свой законопроект он представил на рассмотрение в конгресс, передает RT.
Хоули считает, что так удастся защитить разработки ученых от иностранных шпионов. Политологи же думают, что такая инициатива продиктована коммерческими интересами и может усложнить российско-американское сотрудничество в научной сфере.
"Университетская система США поощряет свободный и открытый обмен идеями и информацией, направленный на то, чтобы сделать мир лучше. К сожалению, помимо этого, она становится главной мишенью в рамках деятельности, связанной со шпионажем и кражей интеллектуальной собственности, осуществляемой не только Китаем, но также Россией и Ираном", – заявил сенатор.
Он обвинил Москву в том, что она якобы уже засылала агента спецслужб в Колумбийский университет с целью вербовки студентов и преподавателей. Кроме того, поясняя целесообразность этой инициативы, сенатор приводит ряд статей американских СМИ о шпионаже в университетах, включая материал о деле россиянки Марии Бутиной.
Марию Бутину задержали в Вашингтоне в июле 2018 года. Ее обвинили в работе незарегистрированным агентом и лоббировании интересов России в США. Российская сторона считает Бутину политзаключенной.
На заседании 13 декабря 2018 года Бутина признала вину по одному из пунктов обвинения, который касается сговора с целью нарушения законов об иноагентах. Она уточнила, что с начала 2015-го и до начала 2018 года вступала в сговор с целью нанесения вреда США. Девушка согласилась на сделку со следствием. По словам экспертов, иначе ей бы грозило многолетнее заключение.
В апреле 2019 года суд вынес приговор Бутиной за участие в сговоре с целью незаконной работы на иностранное правительство. Ее приговорили к 18 месяцам тюрьмы. На тот момент россиянка содержалась под арестом уже девять месяцев.
В июне срок тюремного заключения Бутиной сократили на 10 дней. Таким образом, она сможет выйти на свободу 25 октября, а не 5 ноября. По словам депутата, адвокаты смогли подать апелляцию, и ее приняли к рассмотрению.
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