В ЦБ посчитали неоправданным сохранение высокой ключевой ставки

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сохранение ключевой ставки на текущем повышенном уровне в течение еще нескольких месяцев – вплоть до марта – может оказаться неоправданной мерой на фоне наблюдающегося замедления роста российской экономики. Информация об этом содержится в материалах Центробанка России.

По оценке регулятора, это может привести к чрезмерному охлаждению экономической активности и стать причиной последующего существенного отклонения уровня инфляции вниз от целевого показателя.

Ранее ЦБ понизил ключевую ставку до 16% годовых. В регуляторе обратили внимание, что инфляционные ожидания в последние месяцы возросли, а кредитная активность сохраняется на высоком уровне.

При этом экономика сохраняет тенденцию к сбалансированному росту. В частности, в ноябре снизились устойчивые показатели роста цен.

Экономист Борис Копейкин заявлял, что ключевая ставка до конца 2026 года может составить выше 10%, но не ниже. По его словам, в России сейчас одна из самых высоких в мире разниц между номинальными ставками инфляции. В связи с этим для улучшения экономической ситуации необходимо скорейшее снижение показателя.