19 декабря, 13:31

Экономика

ЦБ понизил ключевую ставку до 16%

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Совет директоров Центробанка России принял решение понизить ключевую ставку до 16% годовых. Заявление опубликовано на сайте регулятора.

Отмечается, что по оценке на 15 декабря годовая инфляция в стране составляет 5,8% и ожидается ниже 6% по итогам года. При этом экономика сохраняет тенденцию к сбалансированному росту. В частности, в ноябре снизились устойчивые показатели роста цен.

Также в регуляторе обратили внимание, что инфляционные ожидания в последние месяцы возросли, а кредитная активность сохраняется на высоком уровне.

Согласно прогнозу ЦБ, устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года. Банк России подчеркнул, что на данный момент денежно-кредитные условия в некоторой степени смягчились, однако остаются жесткими. Дальнейшие решения, касающиеся ключевой ставки, будут зависеть от устойчивости замедления инфляции, а также от динамики инфляционных ожиданий.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина указывала, что в следующем году инфляция будет снижаться к целевому уровню. В начале года она может ненадолго ускориться из-за повышения налогов, а также из-за опережающего роста коммунальных тарифов, однако это не отменяет вектора на снижение ключевой ставки.

