Набиуллина заявила о быстром восстановлении экономики России после 2022 года

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Российская экономика, несмотря на потрясения 2022 года, смогла быстро восстановиться. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на "Конгрессе финансистов Казахстана 2025".

По словам председателя регулятора, важную роль в адаптации экономики сыграли гибкие макроэкономические условия, в частности плавающий валютный курс.

Ранее Набиуллина объясняла, что денежная политика регулятора направлена на то, чтобы российская экономика снова не оказалась в состоянии 90-х годов. Она подчеркнула, что сейчас в стране фиксируется дисбаланс спроса по отношению к предложению.

Глава ЦБ РФ добавила, что следствием высокой ключевой ставки является укрепление рубля, что делает российскую валюту более привлекательной для людей и бизнеса.