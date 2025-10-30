Набиуллина: денежная политика ЦБ направлена на недопущение повторения 90-х годов

Фото: ТАСС/URA.RU/Немышев Вячеслав

Денежная политика Центробанка направлена на то, чтобы российская экономика снова не оказалась в состоянии 90-х годов, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

"Вы прекрасно помните, что было с экономическим ростом, с инвестициями и было ли тогда рублевое долгосрочное кредитование. То, что было, – это тотальная колонизация экономики, финансовой системы, вы помните условные единицы в магазинах и так далее", – сказала она.

Набиуллина подчеркнула, что сейчас в стране фиксируется дисбаланс спроса по отношению к предложению. Именно поэтому денежно-кредитная политика ЦБ направлена на то, чтобы вновь не оказаться в ситуации 90-х годов, отметила она.

Глава регулятора добавила, что следствием высокой ключевой ставки является укрепление рубля, что делает российскую валюту более привлекательной для людей и бизнеса. Высокие рублевые ставки означают более умеренный спрос на импорт, а значит, и спрос на валюту становится умеренней.

В это же время нельзя говорить о рецессии в России – такого в стране и близко нет, считает Набиуллина. Она указала, что во время настоящей рецессии неизбежно резко растет безработица, а потом снижаются зарплаты, чего в стране не наблюдается.

Ранее председатель Центробанка заявляла, что резкий рост спроса из-за резкого снижения ключевой ставки является главной угрозой для российской экономики. При несвоевременном смягчении политики ЦБ спрос вырастет до того, как производственные мощности смогут его удовлетворить, объясняла она. В таком случае ставку вновь придется повышать.

