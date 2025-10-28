Форма поиска по сайту

28 октября, 12:25

Экономика
Набиуллина: рост спроса из-за резкого снижения ставки – главная угроза экономике

Набиуллина назвала главную угрозу экономике из-за резкого снижения ставки

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Резкий рост спроса из-за преждевременного снижения ключевой ставки является главной угрозой для российской экономики. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на заседании в Госдуме.

Как пояснила глава регулятора, при несвоевременном смягчении политики ЦБ спрос вырастет до того, как производственные мощности смогут его удовлетворить. В таком случае ставку вновь придется повысить. Набиуллина акцентировала внимание на важности осторожного подхода к данному вопросу.

Центробанк в октябре принял решение о снижении ключевой ставки до 16,5% на фоне неизменного роста цен, показатели которого не превышают отметки в 4%. Согласно прогнозу регулятора, цикл ее снижения будет продолжаться в течение всего 2026 года.

По словам Набиуллиной, все решения по ставке направлены на скорейшее завершение периода высокого роста цен, не допуская при этом нанесения вреда производственному потенциалу, а также переохлаждения экономики.

Набиуллина заявила, что цикл снижения ключевой ставки захватит весь 2026 год

