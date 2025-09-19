Минфин РФ заложил ключевую ставку 12–13% в бюджете на 2026 год

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Минфин России закладывает в бюджет на 2026 год ключевую ставку на уровне 12–13%. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу ведомства Антона Силуанова.

По его словам, Минфин ориентируется на документ Центробанка "Основные направления денежно-кредитной политики", в котором предусмотрено несколько сценариев.

"Мы исходим из базового сценария, где бюджет остается сбалансированным. Если говорить о цифрах, то там заложен диапазон ставки 12–13%. Это промежуточное значение. Соответственно, мы закладываем в бюджет на 2026 год ключевую на уровне 12–13%", – объяснил Силуанов.

ЦБ в сентябре снизил ключевую ставку до 17% годовых. Отмечалось, что устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и в основном остались выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста.

Выступая на Московском финансовом форуме, Силуанов заявил, что задачей федерального бюджета на следующие три года будет смягчение денежно-кредитной политики. Министр добавил, что бюджет должен обеспечить все свои обязательства вне зависимости от внешних ограничений, в условиях которых страна живет уже не один год.