ЦБ РФ понизил ключевую ставку до 17%

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк России снизил ключевую ставку с 18% до 17% годовых, сообщила пресс-служба регулятора по итогам заседания совета директоров.

"Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и в основном остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста", – заявили в ЦБ.

Рост цен в июле-августе составил 6,3% с поправкой на сезонность, добавили в регуляторе. Также показатель базовой инфляции снизился до 4,1% после 4,4% в среднем в предыдущем квартале. По оценке на 8 сентября, годовая инфляция составила 8,2%.

Однако регулятор отмечает, что в последние месяцы активизировался рост кредитования, а также остаются высокими инфляционные ожидания. Кроме того, ЦБ продолжит жесткость денежно-кредитных условий, чтобы добиться, согласно прогнозу, снижения годовой инфляции до 6,0–7,0% в 2025 году, и до 4,0% – в 2026 году.

Следующее заседание совета директоров запланировано на 24 октября.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что до конца текущего года ключевая ставка в России снизится до 15%. При этом, по словам парламентария, оптимальной для экономики России будет ставка на уровне 7%.

При этом, по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, ключевая ставка может повыситься. Все зависит от того, получится ли снизить инфляцию.

