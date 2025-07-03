Набиуллина: ЦБ может рассмотреть снижение ключевой ставки при сохранении тенденций

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Центробанк России с большей вероятностью рассмотрит снижение ключевой ставки при сохранении текущих тенденций в экономике. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в рамках Финансового конгресса ЦБ.

"Мы видим замедление инфляции, причем и в устойчивой компоненте. Оно происходит быстрее, чем мы ожидали в предыдущем нашем прогнозе. Кстати, мы в июле будем весь прогноз обновлять. И прогноз по инфляции будем, возможно, корректировать и по траектории ключевой ставки", – цитирует ее ТАСС.

При этом, заметила глава ЦБ, снижение ставки не гарантированно. Регулятор будет анализировать ситуацию.

Кроме того, Набиуллина объяснила, что преждевременное снижение ключевой ставки может спровоцировать разворот тенденции в экономике. Она напомнила, что в прошлом году произошла подобная ситуация, когда инфляция замедлялась в первой половине года, и ЦБ увидел возможность смягчения ставки. Однако при таком раскладе участники рынка проигнорировали условия снижения, указала глава Банка.

"И мы видели, что действительно был бум кредитования, наращивание кредитования, инфляция начала ускоряться. И мы, конечно, этот урок все вместе извлекли. Я думаю, не только регулятор, который настойчиво говорит об условиях снижения ставки, но и участники рынка", – сказала она.

По словам Набиуллиной, в текущее время участники рынка осознают, что смягчение ставки будет обусловлено объективными реальными тенденциями. Глава регулятора также отметила важность возвращения к сбалансированному росту экономики. Она пояснила, что основная часть адаптации к кардинальному изменению внешних условий уже произошла. Однако темпы роста цен на услуги в России сохраняются повышенными, что свидетельствует о структурных сдвигах, подчеркнула Набиуллина.

Она обратила внимание, что шаги к снижению ключевой ставки должны исходить из сложившейся ситуации, и влияние решения в июне на экономику уже имеется.

"Что касается влияния решения, прошлого решения о снижении ставки на 1 процентный пункт, дело в том, что, на наш взгляд, это влияние уже есть и влияние не только от самой ставки, но и ожидания будущей ее траектории. Кстати, мы можем увидеть, что это отражается в рыночных ставках", – рассказала глава Центробанка.

Набиуллина добавила, что смягчение ключевой ставки в прошлом месяце помогло предотвратить нарастание жесткости денежно-кредитных условий (ДКУ).

Банк России в начале июня принял решение о снижении ключевой ставки с 21 до 20% годовых. По данным регулятора, экономика постепенно восстанавливается к траектории сбалансированного роста.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) считают, что снижение ключевой ставки до 18% станет возможным к сентябрю. Ситуации поспособствуют параметры снижения инфляции и охлаждения экономики страны, отметил глава РСПП Александр Шохин.

