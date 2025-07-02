Греф увидел в российской экономике много признаков резкого торможения

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Экономика России может столкнуться с проблемой переохлаждения, поскольку специалисты отмечают множество признаков ее резкого торможения, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Его цитирует РБК.

Среди причин он выделил кризис на сырьевых рынках, снижение цен на основные экспортные товары и перегретый рынок труда. При этом самым значимым фактором торможения экономики в стране Греф назвал высокий уровень ключевой ставки Центрального банка.

"И, конечно, я думаю, что это все понимают, и Центральный банк это хорошо понимает, что сейчас пришло время выровнять ситуацию. Очень важно не передержать высокие реальные ставки", – добавил глава Сбербанка.

Банк России в начале июня принял решение о снижении ключевой ставки с 21 до 20% годовых. По данным регулятора, экономика постепенно восстанавливается к траектории сбалансированного роста.

При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина уточнила, что ключевая ставка в будущем может повыситься. Все будет зависеть от того, получится ли снизить инфляцию, пояснила она.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей считают, что снижение ключевой ставки до 18% станет возможным к сентябрю. Ситуации поспособствуют параметры снижения инфляции и охлаждения экономики страны, отметил глава РСПП Александр Шохин.

