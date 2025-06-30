Греф заявил, что 2026 год не будет простым для российского бизнеса

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Следующий год не будет простым для российского бизнеса и банков, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе годового общего собрания акционеров.

По его словам, многое будет складываться от развития геополитической ситуации, динамики роста валового внутреннего продукта (ВВП) и решений Центрального банка России. При этом, отметил Греф, аналогичная ситуация первой половины 2026 года видна уже сейчас.

"Поэтому нам надо за 2025 год набрать хорошую форму, чтобы в 2026 году не разочаровать наших инвесторов", – цитирует главу банка РИА Новости.

Ранее Греф назвал ситуацию в российской экономике "идеальным штормом". Он объяснил, что имеет в виду высокие ставки в реальном выражении, из-за чего бизнес откладывает инвестиции. Последнее, в свою очередь, угрожает экономическому росту.

При этом глава Сбера считает, что курс рубля к доллару, установленный на отметке в 78–79 рублей, далек от равновесия. Более равновесным считается курс от 100 рублей и выше за один американский доллар.