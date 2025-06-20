Греф назвал ситуацию в экономике России "идеальным штормом"

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Ситуацию в российской экономике можно описать как "идеальный шторм", заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы столкнулись с большим набором проблем", – передает ТАСС его слова.

Греф объяснил, что имеет в виду высокие ставки в реальном выражении, из-за чего бизнес откладывает инвестиции. Последнее, в свою очередь, угрожает экономическому росту. Также в сложившейся ситуации играет роль курс валют.

Глава Сбера считает, что курс российской валюты к доллару, установленный на отметке в 78–79 рублей, далек от равновесия. Более равновесным считается курс от 100 рублей и выше за один американский доллар, подчеркнул Греф.

Ранее Греф допустил, что к концу 2025 года ключевая ставка в РФ может упасть до 15%. Однако появляется вопрос, по какой именно траектории ставка будет снижаться. Он посчитал, что Центробанк видит траекторию более "консервативно".

О том, что российская экономика находится на грани рецессии, ранее заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он подчеркивал, что такой вывод можно сделать по индикаторам и ощущениям бизнеса.

