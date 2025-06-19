Набиуллина заявила, что многие аспекты роста экономики РФ исчерпали себя

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Многие аспекты роста российской экономики, поддерживающие его высокий темп, исчерпали себя, заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава регулятора подчеркнула, что в течение последних двух лет рост экономики РФ происходил за счет свободных ресурсов. Она обратила внимание на снижение безработицы в стране, обозначив одним из аспектов роста рабочую силу.

Также она назвала ключевыми ресурсами производственные мощности, импортозамещение, накопленные бюджет Фонда национального благосостояния (ФНБ), затраченный на инвестиции, и запас капитала банковской системы, ставший фундаментом для ускоренного кредитования.

"Нам надо понимать, что многие из этих ресурсов действительно исчерпаны, нам надо думать о некоторой новой модели роста", – сказала она.

Между тем глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что российская экономика по индикаторам и ощущениям бизнеса находится на грани рецессии. При этом министр финансов Антон Силуанов добавил, что такая ситуация близка с "похолоданием", за которым последует "лето".

Тем временем представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что высокий уровень ключевой ставки тормозит рост отечественной экономики. Также он обратил внимание, что в настоящий момент идут споры – нужно ли "притормозить" еще или надо "ускоряться", а если и ускорять рост экономики – то делать это быстро или медленно.