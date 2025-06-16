Замглавы АП России Орешкин: модель роста экономики РФ исчерпана

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Модель роста российской экономики последних лет себя исчерпала, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин в интервью журналу "Эксперт".

По его словам, РФ стала первой экономикой Европы и четвертой в мире, если оценивать по паритету покупательской способности. Однако это во многом произошло благодаря тому, что был активирован "спящий", незадействованный потенциал экономики – прежде всего кадровый и производственный, считает Орешкин.

Замглавы АП уточнил, что в стране низкий уровень безработицы. Показатель загрузки нынешних мощностей также находится на достаточно высоком уровне. Для продолжения развития экономика должна сделать шаг вверх, а не вперед, сказал Орешкин.

По его мнению, одним из основных технологических трендов, меняющих облик экономики, является платформизация. Он объяснил, что прирост занятости последних лет в том числе связан с быстрым проникновением платформ в различные сферы экономики. Однако в вопросе регулирования замглавы АП считает необходимым придерживаться сбалансированного подхода.

Российская экономика показывает устойчивость и развивается благодаря усилиям бизнеса. Как заявил Владимир Путин, ВВП страны в 2023 году увеличился на 4,1%, в а 2024-м – на 4,3%. При этом, согласно прогнозу Минэкономразвития, в текущем году показатель вырастет на 2,5%.