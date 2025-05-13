Путин заявил об устойчивости экономики России

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Экономика России показывает устойчивость и развивается благодаря усилиям бизнеса. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

По его словам, в 2023 году ВВП вырос на 4,1%, а в 2024-м – на 4,3%.

"Сначала тоже правительство посчитало, посмотрело, думали, что 4,1%. Нет, все-таки после дополнительного подсчета выяснилось – 4,3%. Эти 0,2 тоже имеют значение", – указал глава государства.

При этом, согласно прогнозу Минэкономразвития, в этом году ВВП покажет рост на 2,5%.

В ходе своего выступления российский лидер также обратил внимание на результативность совместной партнерской работы государства, бизнеса и трудовых коллективов.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российская экономика выстояла против введенных антироссийских санкций и продолжает расти. По его данным, против Москвы ввели около 30 тысяч санкций. Для борьбы с последствиями ограничений правительство России приняло целый комплекс решений. В итоге рост ВВП существенно обгоняет показатели развитых стран.