Мишустин заявил, что экономика РФ выстояла против санкций и растет

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Российская экономика выстояла против введенных антироссийских санкций и продолжает расти. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в рамках просветительского марафона общества "Знание".

"Конкуренты пытаются сдержать развитие России, перекрыть доступ к инновациям и ресурсам. Микроэлектроника, станки и оборудование, самолеты, лекарства и медицинские изделия – все это стало предметом ограничительных мер", – цитирует премьера ТАСС.

По его данным, против Москвы ввели около 30 тысяч санкций. Для борьбы с последствиями ограничений российское правительство приняло целый комплекс решений. В итоге рост валового внутреннего продукта (ВВП) РФ уже существенно обгоняет показатели развитых стран, превышая 4%.

"Сегодня Россия – в четверке крупнейших экономик мира", – отметил Мишустин.

Правительство продолжит делать все необходимое для укрепления государства с учетом уже приобретенного опыта санкционного противостояния, заключил премьер РФ.

До этого Владимир Путин рассказывал, что рост ВВП России в 2025 году будет чуть ниже, чем в 2024 году. Это необходимо для борьбы с инфляцией и для сохранения макроэкономических показателей.

Ранее в ВТБ допустили возвращение международных платежных систем Visa и Mastercard в случае общего снятия санкций. Однако на данный момент представители финансовой организации не слишком надеются на это, поэтому и серьезных перспектив возвращения платежных систем на рынок России пока нет. При этом уже обсуждается возвращение работы Union Pay.

