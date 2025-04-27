Рубио объяснил, почему США не вводят новые санкции против России

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Соединенные Штаты не вводят новые антироссийские санкции, поскольку Вашингтон надеется урегулировать украинский конфликт дипломатическим путем. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу NBC News.

Политик подчеркнул, что введение санкций приведет к тому, что стороны начнут отдаляться от мирного урегулирования.

Кроме того, Рубио отметил, что грядущая неделя будет иметь "критически важное" значение для урегулирования конфликта на Украине.

"Эта неделя будет очень важной, во время нее мы должны определиться по поводу того, является ли это начинанием, в котором мы намерены продолжить участвовать. Или же пришло время сфокусироваться на других проблемах, которые одинаково или в некоторых случаях более важны", – добавил госсекретарь США.

По его словам, США сейчас как оптимистичны, так и обеспокоены в отношении урегулирования на Украине.

"Мы близки, но в недостаточной степени", – заключил Рубио.

Ранее президент США Дональд Трамп отмечал, что работа над мирной сделкой между Россией и Украиной идет гладко. Он также добавил, что спецпосланник США Стив Уиткофф провел "хорошую" встречу с Владимиром Путиным в России.

Вместе с тем лидер США обратил внимание, что Украина до сих пор не подписала с США соглашение о полезных ископаемых. По его словам, подписание задерживается по меньшей мере на три недели.